Przysięga odc. 422. Gra na emocjach. Streszczenie odcinka [01.06.2021]

Przysięga odcinek 422. Streszczenie

Kemal nalega, żeby Kumru z matką przeniosła się do innego domu. Narin ma co do tego wątpliwości. Kumru próbuje grać na jej emocjach, żeby zostać blisko Kemala.

Przysięga - docenienie pracy Emira i Feride

Hikmet jest zachwycony pracą Emira i Feride. Organizacja charytatywna postanawia ich uczcić. Songul uważa, że Feride powinna być elegancka na przyjęciu i namawia ją na zakupy.

Kiedy i gdzie oglądać 422. odcinek Przysięgi?

422. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć we wtorek - 1 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.