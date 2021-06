Przysięga odc. 425. Czy ślub Kemala i Narin się odbędzie? Streszczenie odcinka [07.06.2021]

Przysięga odcinek 425. Streszczenie

Feride z radością idzie do Emira, żeby mu przekazać, że jego syn powiedział tata. Emir nie jest tym zainteresowany. Wie, że Feride próbuje go zbliżyć do syna. Songul opiekuje się Hikmetem, który czuje się gorzej. Obawia się, że jego choroba wróciła.

Przysięga - co się dzieje z Emirem?

Kemal chce wziąć z Narin szybki ślub. Kumru jest z tego powodu wściekła. Emir nie wraca na noc, Feride go szuka. Narin nie chce wziąć ślubu z powodu siostry.

Kiedy i gdzie oglądać 425. odcinek Przysięgi?

425. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w poniedziałek - 7 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.