Przysięga odc. 426. Songul chce uzależnić Hikmeta. Streszczenie odcinka [08.06.2021]

Przysięga odcinek 426. Streszczenie

Songul zabiera Hikmeta do lekarza, który zleca mu badania. Kobieta chce go od siebie uzależnić. Cemre rozmawia z Feride. Opowiada jej o tym, co zrobiła Cavidan.

Przysięga - Feride jest śledzona

Feride idzie do więzienia, żeby spytać Cavidan, czy to prawda. Zaczyna rozumieć cierpienie Emira. Emir nie chce zawieźć jej i dziecka na szczepienie. Feride zauważa, że śledzi ją jakiś samochód. Dzwoni do Emira po pomoc.

Kiedy i gdzie oglądać 426. odcinek Przysięgi?

426. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć we wtorek - 8 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.