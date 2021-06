Przysięga odc. 428. Kto porwał dziecko? Streszczenie odcinka [10.06.2021]

Mielno. Piękna plaża nad Bałtykiem. Morze i jezioro Jamno. Wakacyjne kurorty Mielno, Mielenko, Unieście [ZDJĘCIA]

Mielno to jeden z najpopularniejszych letnich kurortów nad Morzem Bałtyckim. Co roku tę miejscowość słynącą z pięknych piaszczystych plaż odwiedzają tłumy turystów z całej Polski. Nie inaczej, mimo pandemii koronawirusa, jest w tym roku, o czym przekonują nasze zdjęcia. Plaża w Mielnie jest niesamowicie zatłoczona, głównie przez młode osoby i rodziny z dziećmi, ale nikomu to nie przeszkadza. Dla tych, którzy wolą jednak spokój i przestrzeń alternatywą są graniczące z Mielnem inne wakacyjne miejscowości: Unieście od wschodniej strony i Mielenko od zachodniej. Tam plaże, które uchodzą za najpiękniejsze w Polsce, są bardzo szerokie i nie tak zatłoczone, jak w Mielnie. Także jesienią turystów nie brakuje. Obejrzyj galerię.