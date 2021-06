Przysięga odc. 431. Cavidan trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [24.06.2021] redakcja

Feride i Emir wracają razem z dzieckiem do domu. Czy mężczyzna wreszcie zbliży się do syna? Co wyniknie z rozmowy Kemala z Kumru? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 431. odcinka Przysięgi, aby poznać szczegóły!