Przysięga odc. 436. Feride szokuje Emira. Streszczenie odcinka [01.07.2021]

Przysięga odcinek 436. Streszczenie

Emir jest zszokowany tym, co zobaczył. Feride informuje go, że odchodzi z pracy. Kumru kolejny raz znajduje sposób, by wzbudzić w siostrze litość.

Przysięga - Emir w końcu dowie się prawdy

Resit rozmawia z Emirem. Obiecuje mężczyźnie, że wyzna mu prawdę o Feride.

Kiedy i gdzie oglądać 436. odcinek Przysięgi?

436. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w czwartek - 1 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.