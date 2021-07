Przysięga odc. 445. Kemal godzi się na ślub z Kumru. Streszczenie odcinka [15.07.2021]

Przysięga odcinek 445. Streszczenie

Oya chce sprawdzić referencja nowej opiekunki dziecka. Żąda ich przy Hikmecie. Narin za wszelką cenę chce uszczęśliwić siostrę przed śmiercią. Kemal ma co do tego wątpliwości, ale zgadza się z miłości do Narin. Składa dokumenty, żeby wziąć z Kumru ślub.

Przysięga - szokująca decyzja

Feride wraca, czym wszystkich zaskakuje. Songul jest przerażona na jej widok. Emir ogłasza całej rodzinie wielką nowinę. Wszyscy są zaskoczeni jego decyzją. Matka Narin nie zgadza się na ślub Kemala i Kumru.

Kiedy i gdzie oglądać 445. odcinek Przysięgi?

445. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w czwartek - 15 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.