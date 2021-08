Przysięga odc. 453. Ślub Feride i Emira. Streszczenie odcinka [11.08.2021]

Przysięga odcinek 453. Streszczenie

Feride zgadza się podpisać intercyzę, ale Emir ją drze na kawałki i mówi, że jej w pełni ufa. Cavidan dzwoni do Feride i dowiaduje się o jej ślubie z Emirem. Jest szczęśliwa. Emir zabiera Feride do agencji organizującej wesela. Chce, żeby ślub był elegancki i z klasą. Kumru za wszelką cenę chce zwrócić uwagę Kemala. Jest wściekła, że on wciąż odwiedza Narin. Hikmet daje Songul kartę kredytową bez limitu. Kobieta jest zachwycona, wreszcie czuje się ważna.

Kiedy i gdzie oglądać 453. odcinek Przysięgi?

453. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w środę - 11 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.