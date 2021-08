Przysięga odc. 457. Wspólna noc Kemala i Kumru. Streszczenie odcinka [17.08.2021]

Przysięga odcinek 457. Streszczenie

Kumru chwali się matce, że spędziła noc z Kemalem. Matka jest wstrząśnięta. Cavidan zostaje przeniesiona do otwartego zakładu i w dzień wychodzi. Postanawia choć z daleka zobaczyć wnuka i idzie pod dom Hikmeta i Emira. Songul zaprasza ją do środka podczas nieobecności obu panów. Hikmet wraca niespodziewanie i chce wyrzucić byłą żonę. Songul namawia go, żeby pozwolił jej spędzić kilka minut z wnukiem, ale Emir nie jest już tak wyrozumiały. Feride mdleje na widok Cavidan.

Kiedy i gdzie oglądać 457. odcinek Przysięgi?

457. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć we wtorek - 17 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.