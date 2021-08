Przysięga odc. 461. Feride zostaje napadnięta. Streszczenie odcinka [23.08.2021] redakcja

Cała rodzina jest w szoku. Nie mogą uwierzyć w to, co zrobiła Feride. Hikmet ma szczególne pretensje do Cavidan. Co zrobi mężczyzna? Tymczasem Kemal widzi Kumru w towarzystwie. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 461. odcinka Przysięgi już teraz!