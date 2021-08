Przysięga odc. 469. Kumru jest w ciąży. Streszczenie odcinka [02.09.2021]

Przysięga odcinek 469. Streszczenie

Emir próbuje się zbliżyć do Feride, żeby ją przeprosić. Pomaga mu w tym Cemre, która uważa, że Feride należą się przeprosiny i pomoc. Narin dowiaduje się, że Kumru nie kłamała w sprawie ciąży. Jest zaskoczona, ale podejrzewa, że Kumru coś knuje. Nie wierzy, że to dziecko Kemala. Kumru znów wprowadza się do ich domu i zachowuje się jak pani domu. Cavidan odwiedza Feride w jej nowym domu. Levent wyznaje Kumru miłość, ale ona go odpycha. Emir jedzie z synem do Feride licząc, że w ten sposób zmiękczy jej serce.

Kiedy i gdzie oglądać 469. odcinek Przysięgi?

469. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w czwartek - 2 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.