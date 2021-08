Przysięga odc. 474. Feride zabija porywacza. Streszczenie odcinka [09.09.2021]

Przysięga odcinek 474. Streszczenie

Songul próbuje skompromitować Melike przed Hikmetem. Emir idzie do ojca Feride, który w końcu wyznaje mu prawdę o tym, że sprzedał córkę. Okazuje się, że Feride porwała mafia. Emir odnajduje dziewczynę, która podczas szamotaniny zabija napastnika. Emir zabiera ją i próbują uciec, choć nie jest to łatwe. Na rozprawie Kemal udowadnia w sądzie, że to nie Narin zabiła dziecko Kumru. Narin wychodzi na wolność, a Kumru trafia do szpitala.

Kiedy i gdzie oglądać 474. odcinek Przysięgi?

474. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w czwartek - 9 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.