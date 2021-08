Przysięga odc. 475. Kumru trafia do psychiatryka. Streszczenie odcinka [10.09.2021]

NOWE Przysięga odc. 473. Ojciec sprzedał Feride za długi. Streszczenie odcinka [08.09.2021]

Feride jest przerażona. Okazuje się, że ojciec sprzedał ją w zamian za swoje długi. Z kolei Narin trafia do aresztu. O co zostaje oskarżona? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 473. odcinka Przysięgi!