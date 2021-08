Przysięga odc. 477. Songul uprzykrza życie Melike. Streszczenie odcinka [14.09.2021] redakcja

Songul nie daje żyć Melike. Pragnie, aby ta jak najszybciej wyniosła się z posiadłości. Tymczasem Kumru wraca do szpitala psychiatrycznego. Co na to Levent? Juz teraz przeczytaj streszczenie 477. odcinka Przysięgi, aby poznać wszystkie szczegóły!