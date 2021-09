Przysięga odc. 481. Cevihar porywa Yigita. Streszczenie odcinka [20.09.2021]

Przysięga odcinek 481. Streszczenie

Cevihar porywa Yigita i ściąga do siebie Emira. Postanawia się na nim zemścić za śmierć Timura. Feride ma złe przeczucia co do nowej opiekunki Yigita. Jedzie do posiadłości i widzi, jak wywożą Emira. Śledzi porywaczy taksówką. Kemal jest niezadowolony z wizyty ordynatora Sadriego. Uważa, że przełożony nie powinien przychodzić do swojej podwładnej do domu. Koledzy z pracy Narin organizują na jej cześć kolację. Ale Kemal nie jest zaproszony. Cevahir szykuje dla Emira okropną niespodziankę.

Kiedy i gdzie oglądać 481. odcinek Przysięgi?

481. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w poniedziałek - 20 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.