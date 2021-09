Przysięga odc. 486. Czy rodzina Narin zgodzi się na ślub? Streszczenie odcinka [27.09.2021]

Przysięga odcinek 486. Streszczenie

Wszyscy są zaproszeni do Narin i jej matki. Kemal musi oficjalnie poprosić o rękę Narin. Feride nie jedzie, bo Yigit źle się czuje. Dziewczyna martwi się o niego. Emir również postanowił z nimi zostać. Szybko wychodzi na jaw, co jest dziecku. Za to Kemal długo czeka na odpowiedź matki Narin. Ma obawy, że nie będzie zgody na ślub. Feride zwierza się Narin ze swoich prawdziwych uczuć.

Kiedy i gdzie oglądać 486. odcinek Przysięgi?

486. odcinek Przysięgi będzie można obejrzeć w poniedziałek - 27 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.