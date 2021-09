Przysięga odc. 487. Feride zostaje świadkową. Streszczenie odcinka [28.09.2021]

Przysięga odcinek 487. Streszczenie

Emir jest pod wrażeniem zwierzeń Feride. Kemal szuka pretekstu, by spędzić więcej czasu z ukochaną. Narin prosi Feride, by została jej świadkową. Cavidan przychodzi do rezydencji, żeby rozmówić się z Songul. Munevver daje córce wyjątkowy prezent. Kumru dowiaduje się od matki o ślubie siostry.