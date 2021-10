Przysięga odc. 499. Prawdziwi rodzice Masal. Streszczenie odcinka [14.10.2021]

Przysięga odcinek 499. Streszczenie

Ciotka Emine postanawia odmienić życie Feride. Kemal boi się, że straci Masal. Narin namawia go, by odnaleźli prawdziwych rodziców dziewczynki. Talaz wydzwania do Songul, ale ona go ignoruje. Ciotka Emine umawia Feride na randkę. Songul znęca się nad Cavidan.