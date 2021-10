Przysięga odc. 503. Masal musi wrócić do ojca. Streszczenie odcinka [20.10.2021] redakcja

Kerem jest załamany. Okazuje się, ze Iliyas chce odzyskać córkę. Co na to Kemal? Czy się zgodzi? Do kogo i po co zadzwoni Narin? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 503. odcinka Przysięgi, aby poznać szczegóły!