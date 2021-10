Przysięga odc. 508. Rozprawa o prawa do dziecka. Streszczenie odcinka [27.10.2021] redakcja

Nadchodzi dzień rozprawy sądowej. Czy Iliyasowi uda się przekonać sędziego, aby to on miał prawa rodzicielskie do Masal? Z kolei Emir znów chce porozmawiać z Feride. O czym? Przeczytaj poniższe streszczenie 508. odcinka Przysięgi, aby dowiedzieć się więcej!