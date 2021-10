Przysięga odc. 518. Tragiczny wypadek Emira. Streszczenie odcinka [12.11.2021] redakcja

Nadchodzi dzień ślubu Feride. Kobieta jest przerażona, a Emir pragnie ją powstrzymać. Jak to wszystko się skończy? Tymczasem Masal siedzi w obcym domu i doprowadza do tragedii. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 518. odcinka Przysięgi już teraz!