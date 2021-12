PRZYSIĘGA odc. 549. Songul zostaje właścicielką mieszkania. Streszczenie odcinka [28.12.2021]

Przysięga odcinek 549. Streszczenie

Kemal dostaje zawiadomienie, iż właścicielką jego domu zostaje Songul. Cavidan przeprasza Emira za całe wyrządzone zło, a on jej wybacza. Songul wprowadza się do rezydencji. Feride dostaje przy Ozlem ataku paniki. Ozlem podsłuchuje, jak Umit jej grozi i dowiaduje się, że ciąża Feride to kłamstwo. Umit wie, że Ozlem trzyma z Emirem.