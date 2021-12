PRZYSIĘGA odc. 551. Umit zostaje ciężko ranny. Streszczenie odcinka [30.12.2021]

Przysięga odcinek 551. Streszczenie

Emir widzi, że Feride jest w niebezpieczeństwie i rusza jej na pomoc. Okazuje się, że Feride raniła Umita. Emir wzywa karetkę i Umit trafia do szpitala. Feride przyznaje, że wolałaby, żeby jej mąż nie żył. Kemal z rodziną przenosi się do domu swojej matki. Czuje, że zawiódł rodzinę. Narin podtrzymuje go na duchu. Wszyscy starają się stworzyć choć namiastkę domu. Nawet Masal się stara, żeby Kemal nie był smutny.