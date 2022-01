PRZYSIĘGA odc. 556. Zlecenie zabójstwa Emira. Streszczenie odcinka [07.01.22]

Przysięga odcinek 556. Streszczenie

Kemal dostaje od Hakiego nagrania, ale człowiek Umita ogłusza go i kradnie mu dysk oraz komórkę. Feride dolewa Umitowi do wody środek nasenny, który udało się Taciemu włożyć do kieszeni jej swetra podczas udawanej wizyty z gazowni, i ucieka. Taci zawozi ją do rezydencji Tarhunów. Wściekły Umit zleca swojemu zbirowi zabicie Emira. Songul donosi Vedatowi o wszystkim, co się dzieje w domu.