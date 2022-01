PRZYSIĘGA odc. 557. Odwiedziny w areszcie. Streszczenie odcinka [10.01.22]

Przysięga odcinek 557. Streszczenie

Feride szykuje się do wyjazdu. Emir wszystko zorganizował. Cavidan i Taci pomagają jej w ostatnich przygotowaniach. Umit domyśla się, kto jej pomaga. Kemal idzie podpisać umowę w nowej pracy, ale czeka go tam niespodzianka. Feride przed wyjazdem odwiedza Emira w areszcie. Chce mu za wszystko podziękować. Ozlem kłóci się z bratem o Feride. Wreszcie widzi, że Umit to szaleniec.