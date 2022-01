PRZYSIĘGA odc. 559. Nowa praca Kemala. Streszczenie odcinka [12.01.22]

PRZYSIĘGA odc. 561. Umit zostaje uprowadzony. Streszczenie odcinka [14.01.22]

Narin ma dla męża ogromną niespodziankę. Co zrobiła z pieniędzmi, które w tajemnicy przed nim wzięła z banku? Tymczasem do Umita przychodzi policja. Co będzie...