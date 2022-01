PRZYSIĘGA odc. 573. Zaręczyny Emira i zawał serca. Streszczenie odcinka [01.02.22]

Przysięga odcinek 573. Streszczenie

Trwają przygotowania do zaręczyn Tulay i Emira. Tymczasem szantażysta (ma nagrania kompromitujące Tulay) żąda od niej 500 tysięcy lir tureckich. Wuj Gulperi jedzie z synami do Stambułu, żeby ją odnaleźć. Niejaki Sait dowiedział się, że wystąpiła tam o paszport. Emir odwiedza domek Hasana i zastaje tam Gulperi, która ze strachu rani go w ramię nożyczkami i ucieka. Nie wie, że Yigit zna dziewczynę i nazywa ją Dobrą Wróżką. Tymczasem wraca Hasan i nagle doznaje zawału. Prosi Emira, żeby za wszelką cenę odnalazł Gulperi i nikomu o niej nie wspominał.