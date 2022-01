PRZYSIĘGA odc. 574. Kradzież firmowych pieniędzy. Streszczenie odcinka [02.02.22]

Przysięga odcinek 574. Streszczenie

Tulay postanawia ukraść 500 tys. lir z firmowego sejfu. Udaje jej się odnaleźć ukryty w rezydencji klucz. Ercan ma wykonać kopię. Emir doprowadza Gulperi do domu Hasana. Zamyka dziewczynę na klucz i jedzie do szpitala. Hasan opowiada Emirowi, że Gulperi jest sierotą, która uciekła od okrutnego wuja. Hasan przyjaźnił się kiedyś z ojcem Gulperi. Teraz chce, by Emir się nią zaopiekował. Wuj Gulperi domyśla się, że dziewczyna zatrzymała się u Hasana, który kiedyś nauczał Koranu w ich mieście i dobrze znał jej rodzinę.