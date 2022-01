PRZYSIĘGA odc. 576. Awantura w szpitalu. Streszczenie odcinka [04.02.22]

Przysięga odcinek 576. Streszczenie

Emir zabiera Gulperi do szpitala do Hasana, gdzie dowiadują się, że Hasanowi się pogorszyło. W tym samym czasie do szpitala przychodzi wuj, który szuka Hasana i dziewczyny. Tulay z zazdrości zawiadamia wuja, gdzie jest Gulperi. Dochodzi do awantury, ale dziewczyna znów ucieka od Emira. Uważa, że będzie bezpieczna sama.