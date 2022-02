PRZYSIĘGA odc. 586. Fatma nie żyje. Streszczenie odcinka [22.02.22]

Przysięga odcinek 586. Streszczenie

Gulperi zeznaje na policji, że to Emir zabił Fatmę. Ucieka, ale Emir znajduje ją przed meczetem i sprowadza do domu. Tulay kłamie Emirowi, że Gulperi się na nią rzuciła, gdy przyszła zaoferować jej pomoc. Wszyscy domownicy chcą, by Emir pozbył się jej. Kemal godzi się przyjąć Merta tylko na jedną noc.