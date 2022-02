PRZYSIĘGA odc. 589. Policja w domu Kemala. Streszczenie odcinka [25.02.22] redakcja

Gulperi stara się porządnie posprzątać dom. Na czyją wizytę się szykuje? Tymczasem Cavidan ma plany co do Emira. Jakie? Co jeszcze się wydarzy? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 589. odcinka Przysięgi!