PRZYSIĘGA odc. 592. Narin odwołuje zeznania. Streszczenie odcinka [02.03.22]

Przysięga odcinek 592. Streszczenie

Narin odwołuje swoje zeznanie, ponieważ Mert zniknął. Okazało się, że ujął prawdziwego złodzieja i przyprowadził go na komisariat. Emir zrywa z Tulay, co wywołuje u Gulperi ogromne wyrzuty sumienia. Cavidan obiecuje jej, że zrobi wszystko, by do siebie wrócili.