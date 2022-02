PRZYSIĘGA odc. 596. Niespodziewany gość u Emira. Streszczenie odcinka [08.03.22] redakcja

Narin przeżyła operację. Kogo uzna za swojego "anioła stróża"? Tymczasem do Emira przychodzi niespodziewany gość. Kim jest? Po co policja będzie dzwonić do Kemala? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 596. odcinka Przysięgi!