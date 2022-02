PRZYSIĘGA odc. 597. Mert trafi do sierocińca? Streszczenie odcinka [09.03.22]

Przysięga odcinek 597. Streszczenie

Gulperi nie chce zgodzić się na to, by ogłosić jej małżeństwo z Emirem, ze względu na dobro Yigita. Cavidan przekonała ją bowiem, że źle to na niego wpłynie. Chłopiec przypadkiem jednak słyszy, że wyszła za jego ojca i mówi jej, że jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mert oświadcza, że przeniesie się do sierocińca, mimo że Kemal przygotował dla niego nowy, pięknie urządzony pokój.