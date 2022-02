PRZYSIĘGA odc. 600. Mert wraca do domu dziecka. Streszczenie odcinka [16.03.22] redakcja

Narin nie rozumie decyzji Merta, który chce wrócić do domu dziecka. Czy uda mu się go zatrzymać? Co na to Kemal? Tymczasem zbliża się przyjęcie u Emira. Co się wydarzy? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 600. odcinka Przysięgi!