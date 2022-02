PRZYSIĘGA odc. 603. List pożegnalny i porwanie Yigita. Streszczenie odcinka [21.03.22]

Przysięga odcinek 603. Streszczenie

Mert odnajduje się cały i zdrowy, jednak ucieka chyłkiem z domu Kemala i Narin. Zostawia pożegnalny list, w którym przyznaje, że nie zasłużył na ich miłość, ale prosi o błogosławieństwo na nową drogę życia. Tulay zastawia w kuchni pułapkę na Gulperi, która dotkliwie parzy sobie nogę gorącą herbatą, a Emir odwozi ją do szpitala. Turgay porywa Yigita. Tulay wie, jak to wykorzystać do własnych celów.