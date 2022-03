PRZYSIĘGA odc. 607. Rodzące się uczucie. Streszczenie odcinka [25.03.22] redakcja

Kemal postanawia zaprosić do domu Meltem. Co na to Mert? Z kolei Emir odbywa poważną rozmowę z Oyą. Jaki temat zostanie poruszony? Nie czekaj i przeczytaj streszczenie 607. odcinka Przysięgi!