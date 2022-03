PRZYSIĘGA odc. 613. Narin odkrywa zamiary Meltem. Streszczenie odcinka [04.04.22]

Przysięga odcinek 613. Streszczenie

Gulperi pomaga Melike w kuchni. Narin nie może uwierzyć, że Meltem napisała liścik do jej męża. Oya namawia Gulperi, by poleciała z rodziną Tarhunów do Erzurum. Dziewczyna w ostatniej chwili zmienia zdanie. Narin zwierza się matce ze swoich rozterek. Kemal cieszy się, że jego firma znalazła nowego inwestora.