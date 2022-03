PRZYSIĘGA odc. 617. Tulay walczy o Emira. Streszczenie odcinka [11.04.22]

Przysięga odcinek 617. Streszczenie

Tulay postanawia walczyć o Emira. Zachęca ją do tego brat. Dziewczyna chce odsunąć Gulperi i przypisać sobie wszystkie zasługi. Meltem wymyśla nowy sposób, żeby zbliżyć się do Kemala. Tym razem chce do tego wykorzystać Merta i rodzinę jego dziewczyny. A przy okazji zamierza skłócić Narin i Kemala.