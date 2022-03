PRZYSIĘGA odc. 619. Meltem podrywa Narin? Streszczenie odcinka [13.04.22]

Przysięga odcinek 619. Streszczenie

Bade namawia Merta, by przyznał się Kemalowi na co wydał pieniądze. Meltem odnajduje brata w jego dawnej dzielnicy i zaprasza do siebie do domu. Dzięki podstępowi Tulay, Cavidan poznaje prawdę o niedyspozycji Emira. Meltem kupuje prezent dla żony Kemala. Narin nie jest zadowolona z upominku. Yigit dostaje uroczy prezent od Gulperi.