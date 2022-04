PRZYSIĘGA odc. 621. Emir zostanie zabity? Streszczenie odcinka [19.04.22]

Przysięga odcinek 621. Streszczenie

Narin udaje się do hotelu Kemala, by go przeprosić, ale zastaje męża w restauracji z Meltem. Złamana wycofuje się. Emir jest gotów, by jechać z Tulay do Ankary, ale otrzymuje wiadomość, że może wraz z Gulperi wyruszyć do Mardini ucałować rękę wuja, który obiecuje zwrócić bratanicy wolność. W ostatniej chwili Gulperi odmawia jednak wyjazdu, obawiając się, że wuj zabije Emira.