PRZYSIĘGA odc. 622. Kemal i Meltem mają romans? Streszczenie odcinka [20.04.22]

Przysięga odcinek 622. Streszczenie

Emir dowiaduje się, że Gulperi odmawia wyjazdu z obawy o jego bezpieczeństwo i postanawia, że zostanie z nim jak długo zechce. Budzi to sprzeciw Cavidan. Meltem udaje, że została napadnięta. Wprasza się do pokoju Kemala, ale ten przenosi się do innego numeru. Następnego ranka Narin zastaje ich jednak razem w pokoju, w którym Kemal był zameldowany.