PRZYSIĘGA odc. 623. Niezapowiedziany gość u Emira. Streszczenie odcinka [21.04.22]

Przysięga odcinek 623. Streszczenie

Do domu Emira przybywa niezapowiedziany i niechciany gość. Gulperi jest przerażona, kiedy pojawia się wuj Kasim. Narin jedzie do hotelu do Kemala. Zastaje tam Meltem. Narin rozmawia z matką o Meltem. Wie, że to niebezpieczna kobieta, która zrobi wszystko, żeby zdobyć Kemala. Narin i Kemal spędzają romantyczny wieczór tylko we dwoje.