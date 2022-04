PRZYSIĘGA odc. 626. Meltem musi mieć operację. Streszczenie odcinka [26.04.22] redakcja

Mert zaczyna wierzyć, że siostra chce dla niego dobrze. Co utwierdzi go w tym przekonaniu? Tymczasem Emir poważnie rozmawia z Gulperi. Do czego będzie chciał ją przekonać? Przeczytaj poniższe streszczenie 626. odcinka Przysięgi!