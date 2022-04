PRZYSIĘGA odc. 629. Gulperi ucieka od Emira. Streszczenie odcinka [29.04.22]

Przysięga odcinek 629. Streszczenie

Emir szuka Gulperi. Dziewczyna chce uciec jak najdalej, żeby nie sprawiać kłopotów Emirowi i jego rodzinie. Za to Yigit jest zrozpaczony. Zaczyna chorować z tęsknoty za Gulperi. Mert jest przekonany, że to Meltem podłożyła ogień i oskarża ją o to przy Narin i Kemalu. Emir próbuje przekonać Gulperi do powrotu.