PRZYSIĘGA odc. 630. Gulperi zawodzi jako opiekunka. Streszczenie odcinka [4.05.22]

Przysięga odcinek 630. Streszczenie

Tulay jest wściekła z powodu powrotu Gulperi i postanawia dowieść, że dziewczyna nie nadaje się do opieki nad Yigitem. Dlatego podrzuca jej silne leki nasenne i zastawia na nią pułapkę. A potem wmawia wszystkim, że Gulperi zabrała Yigita do lasu, choć jest chora. Meltem wykorzystuje nieobecność Narin, żeby zbliżyć się do Kemala.