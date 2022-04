PRZYSIĘGA odc. 639. Meltem podtruwała Narin. Streszczenie odcinka [17.05.22]

Przysięga odcinek 639. Streszczenie

Munevver znajduje w rzeczach Meltem buteleczkę z lekiem, który ta dolewała do lemoniady Narin, wmawiając, że to witaminy. Spisuje jego nazwę. Narin oświadcza, iż rzeczywiście są to witaminy. Melike postanawia lojalnie wyprowadzić się razem z Tulay i Ercanem, ale na prośbę Gulperi (która już wie, że to Tulay wydała ją wujowi) Emir pozwala im zostać w rezydencji.