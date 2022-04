PRZYSIĘGA odc. 640. Munevver zabije Meltem? Streszczenie odcinka [18.05.22] redakcja

Tulay udaje skruchę, aby zdobyć przebaczenie i zaufanie Emira oraz Gulperi. Czy jej się to uda? Tymczasem między Munevver a Meltem dochodzi do sprzeczki. O co poszło? Koniecznie przeczytaj streszczenie 640. odcinka Przysięgi!