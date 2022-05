PRZYSIĘGA odc. 641. Meltem zabije matkę Narin?! Streszczenie odcinka [19.05.22]

Przysięga odcinek 641. Streszczenie

Yigit bardzo się stara, żeby Emir i Gulperi spędzali razem z nim jak najwięcej czasu. Emir dziękuje Gulperi za to, że otworzyła mu oczy w sprawie Tulay. Ale Tulay wciąż knuje. Wynajduje chłopaka, który ma udawać byłego narzeczonego Gulperi. Narin znajduje matkę nieprzytomną w domu. Kobieta trafia do szpitala i musi być operowana. Meltem próbuje nie dopuścić, by operacja się udała.