PRZYSIĘGA odc. 645. Munevver traci mowę. Streszczenie odcinka [25.05.22]

Przysięga odcinek 645. Streszczenie

Emir udaje się za Gulperi do lasu i znajduje ją tam z Ahmetem. Gulperi przyznaje, że zna go od dziecka, jest bratem Fatmy i właśnie prowadzi go na miejsce śmierci siostry. Emir nie kryje rozczarowania jej kłamstwem. Tulay kupuje Emirowi pojemnik na długopisy. Gulperi robi własny z drewna, który na widok luksusowego prezentu Tulay, wyrzuca. Emir wyciąga go z kosza i zabiera ze sobą. Munevver doznaje po operacji udaru i traci mowę. Narin obwinia o to siebie i składa w pracy wymówienie. Kemal ma nadzieję, że Mert odzyska wykasowany materiał filmowy z kamer przed domem. Tulay daje kurierowi polecenie, by dostarczył Emirowi zdjęcia Ahmeta i Guleri.